Арештований керівник «РИА Новости Украина» звернувся до Путіна за захистом

Кирило Вишинський мав подвійне громадянство

Головний редактор інформаційної агенції «РИА Новости Украина», яка належить російському державному агентству «РИА Новости», Кирило Вишинський під час засідання суду у його справі заявив, що виходить з українського громадянства. Вишинський також звернувся до президента Росії Володимира Путіна за захистом.

«Я звертаюся до президента [України Петра] Порошенка, якого знаю особисто і з яким ми зробили кілька добрих справ. Я заявляю про вихід з українського громадянства, з цієї хвилини вважаю себе лише громадянином РФ. Я звертаюся до президента [Росії Володимира] Путіна з проханням про надання мені правового захисту та вжиття заходів щодо мого звільнення», – заявив Вишинський в Апеляційному суді Херсонської області, де він оскаржує обраний запобіжний захід, у п’ятницю, 1 червня, повідомило «Громадське ТБ.

Як повідомила агенція «Інтерфакс-Україна», Головред «РИА Новости Украина» також вважає, що кримінальна справа стосовно нього потрібна Службі безпеки України для обміну заручників. «Я вважаю, що це величезна спецоперація СБУ, щоб отримати предмет для обміну. Якщо ви цього хотіли, то ви це отримали. Дайте спокій людям, з якими я працював», – сказав він.

Вишинський також вважає безглуздим оскарження запобіжного заходу. «Я розумію, що оскаржувати вже безглуздо. Вирок уже готовий, і під нього просто підганяються ті факти, які слідство шукатиме в моїй роботі», – сказав він.

Журналіст також зазначив, що не шкодує про те, що робив.

«Я розумію, що в цій ситуації дуже складно боротися. На жаль, у мене не було іншого виходу, щоб полегшити долю моїх близьких, друзів і знайомих, котрі зазнають досить серйозного тиску, крім того, що зробив, заявивши про вихід з українського громадянства», – сказав Кирило Вишинський.

Нагадаємо, Вишинського затримали у Києві вранці 15 травня після обшуків в офісі «РИА Новости Украина», а згодом доправили у Херсон на засідання суду. Його підозрюють у державній зраді.

17 травня головреда «РИА Новости Украина» Вишинського взяли під варту на два місяці без права внесення застави. Москва вимагає звільнити Вишинського, оскільки він також є громадянином Росії (при обшуках цу нього виявили російський паспорт). За журналіста також заступилася українська політична партія «Опозиційний блок». Яка здебільшого складається з представників чи прихильників режиму усунутого з посади екс-президента України Віктора Януковича.

Після арешту Вишинського в Міністерстві закордонних справ України заявили, що Україна може обміняти його на ув’язненого у Росії режисера Олега Сенцова.