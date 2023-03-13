Алєксандр Молочніков хоче створити фільм про українських дітей

Режисер Алєксандр Молочніков 16-18 березня зніматиме під Києвом короткометражний художній фільм про сиріт з Бахмута. Він провів акторські проби серед дітей і намагається залучити до кіно українських митців. Режисерка Ірина Цілик у понеділок, 13 березня, розповіла, що Алєксандр Молочніков торік створював серіал у Росії, а тепер живе в Нью-Йорку і має американський паспорт.

«Провести зйомки хочуть в реальній локації – зруйнованому домі. От тільки інформація про те, що режисер – росіянин, чомусь переважно приховується від потенційних учасників. Звідки я про все це знаю? Мені розповів деталі мій колега і приятель, відомий український художник-постановник Іван Левченко, до якого Молочніков звернувся із пропозицію працювати на проекті. Ваня "включив дурника", отримав сценарій і записав їхню аудіо-розмову. Зі слів Молочнікова, він має підтримку Офісу президента України й отримав прес-карти для себе та оператора», – написала Ірина Цілик.

За словами режисерки, після її дописів у соцмережах про Алєксандра Молочнікова, їй написала мама дитини, яка бере участь у проекті. Жінка заявила, що не знала, хто є автором фільму. «Пізніше моя приятелька кастинг-директорка написала мені, що отримала таку ж інформацію від іншої мами. Тобто це не помилка, а тенденція», – наголосила режисерка.

У коментарі для ZAXID.NET художник-постановник Іван Левченко підтвердив інформацію, що російський режисер пропонував йому співпрацю. Алєксандр Молочніков наполегливо писав та дзвонив.

«Молочніков переказав свою ідею і сказав, що їде в Україну. Тобто його хтось підтримує, бо зйомки не відбуваються без дозволу. Я попросив почитати сценарій, бо без цього розмова не може бути фаховою. Він сказав, що все дописує. Коли я це почитав… Це полова. Не розумію, що за драматург. Це аматорство й хайп. Він хоче дітей знімати у справжніх руїнах. Мені здається, що художні зйомки на руїнах неприпустимі. У розмові я намагався дізнатися про деталі. Запитував про те, хто робить кастинг. Це дуже важливо, а він почав говорити, що не пам'ятає», – розповів Іван Левченко.

Художник-постановник надав для ZAXID.NET скриншоти, запис розмови та сценарій фільму. Російський режисер переконував, що має дозвіл на зйомки.

«Мені з Офісу президента дзвонила жінка Олена Ковальська, яка займається різними людьми, хто приїжджає. Вона мала дати сигнал в місцеву адміністрацію, щоб нам дали дозволи. Я російський режисер, попри американський паспорт. І це все непросто, так. Ми можемо потрапити в якусь зруйновану квартиру. Щось можемо поміняти, щоб було художньо», – говорив Алєксандр Молочніков.

Додамо, що в Офісі президента дійсно працює Ковальська Олена Олександрівна на посаді керівниці головного управління стратегічних комунікацій Директорату з питань інформаційної політики.

Фрагмент сценарію, який написав Алєксандр Молочніков

Зазначимо, що російський режисер у своїх соцмережах також звертався до українців. Він просив розповідати історії дітей «у цей страшний рік». Крім цього, у 2022 Алєксандр Молочніков у 2022 він зняв серіал «Монастир», де головну роль зіграла акторка Анастасія Івлєєва, якій заборонено в'їжджати в Україну через відвідини Криму.