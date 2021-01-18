Російський суд взяв Навального під варту на 30 діб

У Росії суд взяв під варту на 30 діб опозиціонера Олексія Навального, якого напередодні затримали в аеропорту «Шеремєтьєво» після повернення з Німеччини. Про це 18 січня повідомив адвокат Вадим Кобзєв.

Засідання суду пройшло у відділку поліції, де Навальний провів минулу ніч. Адвокатів до нього допустили за хвилину до засідання, а повістки їм не дали.

Виїзне засідання суду у справі Навального вирішили провести в Хімкинському відділенні поліції, оскільки «у Навального не було результатів тесту на коронавірус».

Взяти від варту Навального суд попросила Федеральна служба виконання покарань Росії – до розгляду питання про заміну йому покарання з умовного на реальний.

Сам Навальний назвав те, що відбувалося у відділку поліції, свавіллям і «найвищим рівнем беззаконня».

«Чому засідання Хімкінського суду відбувається в поліції? Я не розумію. Чому нікого не повідомили? Чому не дали жодної повістки? Я багато бачив насмішок над правосуддям, але дід в бункері настільки боїться, що просто демонстративно розірвали й викинули на смітник КПК», – заявив він.

Що сталося з Олексієм Навальним

20 серпня Навальному стало погано в салоні літака. Борт екстрено приземлився в російському Омську і політика госпіталізували, російські медики заперечували, що це отруєння.

Невдовзі Навальний впав у кому, в якій перебував близько двох тижнів. Його перевезли до німецької клініки Charite, де лікарі діагностували в нього отруєння невідомими хімікатами.

Пізніше Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) виявила в організмі політика речовину, яка структурно схожа на «Новічок». Це та сама речовина, котру виявили у 2018 році після отруєння родини Скрипалів і по суті є хімічною зброєю, використання якою є під забороною у світі. Ще у вересні 2017 року Росія звітувала про знищення «останнього кілограму» речовини на вимогу ОЗХЗ. Та результати аналізів ОЗХЗ показали, що Росія не тільки не припинила використання «Новічка», а й продовжила над ним роботу, вдосконалюючи його.

Сам Навальний заявив, що за його отруєнням стоїть особисто Путін, аргументуючи це тим, що використання такої речовини як «Новічок» може контролюватися лише очільником РФ.

Політик впродовж тривалого часу перебував в Німеччині, де відновлювався після отруєння нервово-паралітичною речовиною класу «Новачок». Навальний наполягав, що наказ про отруєння віддав особисто президент Росії Володимир Путін.

Російська влада заперечує отруєння Олексія Навального і причетність до цього спецслужб. Президент Росії Володимир Путін нещодавно заявив, що Навальний «користується підтримкою спецслужб США».

Своєю чергою Європейський Союз та Велика Британія запровадили заморожування активів та заборону на поїздки проти шести російських високопосадовців, які, як вважають у Брюсселі та Лондоні, відповідальні за отруєння Навального. Також під санкціями опинилася юридична особа, яка бере участь у програмі створення військових нервово-паралітичних засобів, відомих як «Новачок». Засіб, використаний при отруєнні Навального, виявився схожим на той, яким були отруєні колишній подвійний агент Сергій Скрипаль та його дочка Юлія в 2018 році в англійському місті Солсбері.

Федеральна служба виконання покарань Росії після того як стало відомо, що політик оголосив про своє повернення до РФ, заявляла, що має намір затримати Навального, який був оголошений нею в розшук за підозрою в невиконанні зобов’язань, пов’язаних із його умовним терміном. ФСВП направила клопотання до суду про заміну умовного терміну Навального на реальний.

Крім того, йшлося про порушення кримінальної справи проти Навального за статтею про шахрайство, проте неясно, оголошувався він у цій справі в розшук і чи може бути затриманий.

Міністерство закордонних справ України заявило, що розцінює затримання в РФ російського опозиціонера Олексія Навального як наступ на права людини та придушення свободи слова.