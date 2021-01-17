Навального затримали на паспортному контролі

Російського опозиціонера Олексія Навального затримали на паспортному контролі в аеропорту «Шереметьєво» в Москві.

При проходженні паспортного контролю до Навального підійшли правоохоронці і попросили пройти у відділення поліції. Навальному також повідомили, що якщо політик відмовиться пройти з правоохоронцями, проти нього застосують силу.

При цьому вони відмовилися пропустити з ним адвоката Ольгу Михайлову, яка прилетіла разом з ним.

Як повідомила прес-секретар Навального Кіра Ярмиш, поки невідомо, в якому статусі перебуває політик і куди його повели.

Як передає «РІА Новости», у Федеральній службі виконання покарань заявили, що співробітниками відділу розшуку оперативного управління у Москві затримали засудженого до умовного покарання Олексія Навального, який з 29 грудня 2020 року «перебував у розшуку за багаторазові порушення випробувального терміну». Надалі міру запобіжного заходу йому визначить суд, до цього він буде перебувати під вартою.

Зазначимо, що о 19:12 за київським часом літак авіакомпанії «Победа» рейсу 936 з Берліна з російським опозиціонером Олексієм Навальним приземлився в московському аеропорту «Шереметьєво», а не у «Внуково», як планувалося раніше.

Натомість до цього на табло аеропорту «Внуково», де мав приземлитися літак із Навальним, з'явилася інформація, що літак перенаправлений в аеропорт «Шереметьєво». Прес-служба авіакомпанії «Победа» повідомила, що через закриття Внуково з технічних причин три рейси пішли на запасні аеродроми.

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