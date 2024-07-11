У Києві 8 липня росіяни влучили ракетою Х-101 у дитячу лікарню «Охматдит»

Російський льотчик передав Головному управлінню розвідки міноборони України дані офіцерів 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії, причетних до ракетної атаки на київську дитячу лікарню «Охматдит». Про це у четвер, 11 липня, повідомив «Інформаційний спротив».

Як повідомляє «Інформаційний спротив», рісля ракетного удару по дитячій лікарні «Охмадит» у Києві у чат-бот ГУР звернувся один з льотчиків 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії (в/ч 06987, аеродром базування «Енгельс», з якого росіяни сисмематично обстрілюють Україну).

«Російський військовий написав, що шокований ударом по дитячій лікарні і не розуміє, як і декілька його колег, навіщо їх змушують бити саме по цивільній інфраструктурі України. Тому він вирішив передати українській стороні документи, які стосуються діяльності його військової частини, а також приватні фото командного складу 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії», – йдеться у повідомленні.

Серед переданої інформації є документи з особових справ старшого офіцерського складу, персональні дані військових ЗС Росії та членів їхніх родин тощо. Найціннішими є грифовані документи 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії.

«Інформаційний спротив» зазначив, що поки що не може оприлюднити всі документи, але опублікували фото приватні фото російських війсьвоих зі святкування. На світлині 30 осіб командного складу підрозділів 22 важкої бомбардувальної авіаційної дивізії.

Ідентифіковані на фото особи:

Олексій Геннадійович Печкарьов (рос. Печкарев Алексей Геннадьевич), командир корабля Ту-95, 121 вбап 22 вбад КДА ВПС ВКС РФ; Андрій Павлович Мартинов (рос. Мартынов Андрей Павлович), помічник штурмана авіаційної ескадрильї, 121 вбап 22 вбад КДА ВПС ВКС РФ; Владислав Сергійович Говоров (рос. Говоров Владислав Сергеевич), ймовірно начальник служби захисту державної таємниці, 121 вбап 22 вбад КДА ВПС ВКС РФ, капітан; В’ячеслав Георгійович Голованов (рос. Голованов Вячеслав Георгиевич); Олександр Миколайович Алуєв (рос. Алуев Александр Николаевич), ймовірно займає командну посаду управління кадрів 22 вбад КДА ВПС ВКС РФ; Денис Петрович Хохряков (рос. Хохряков Денис Петрович), старший офіцер, 52 вбап 22 вбад КДА ВКС ПКС РФ; Олег Володимирович Міхайлішин (рос. Михайлишин Олег Владимирович), заступник командира по роботі з особовим складом 22 вбад КДА ВПС ПКС РФ, полковник; Олександр Юрійович Азаренков (рос. Азаренков Александр Юрьевич), старший офіцер, 22 вбад КДА ВПС ВКС РФ; Олег Юрійович Баранов (рос. Баранов Олег Юрьевич), старший штурман 22 вбад КДА ВПС ВКС РФ, полковник; Павло Володимирович Бурдаков (рос. Бурдаков Павел Владимирович), командир корабля Ту-160, 121 вбап 22 вбад КДА ВПС ВКС РФ, підполковник; Володимир Бронеславович Татур (рос. Татур Владимир Брониславович); Сергій Володимирович Долгушин (рос. Долгушин Сергей Владимирович), старший офіцер 22 вбад КДА ВПС ВКС РФ; Микола Лукашевич Папікян (рос. Папикян Николай Лукашевич), заступник начальника штабу 22 вбад КДА ВПС ВКС РФпо зв’язку та радіотехнічному забезпеченню, підполковник; Ілля Володимирович Корякін (рос. Корякин Илья Владимирович), начальник штабу 22 вбад КДА ВПС ВКС РФ, полковник; Максим Владиславович Смірнов (рос. Смирнов Максим Владиславович), старший офіцер, 22 вбад КДА ВПС ВКС РФ, підполковник. Олександр Сергійович Кашлєв (рос. Кашлев Александр Сергеевич), старший офіцер, 22 вбад КДА ВПС ВКС РФ, підполковник; Костянтин Петрович Бєлокобильський (рос. Белокобыльский Константин Петрович); Станислав Дмитриевич Стручков (рос. Стручков Станислав Дмитриевич); Олексій Сергійович Цибізов (рос. Цибизов Алексей Сергеевич), старший офіцер, 121 вбап 22 вбад КДА ВПС ВКС РФ; Андрій Іванович Малюков (рос. Малюков Андрей Иванович), ймовірно начальник метеорологічної служби 22 вбад КДА ВПС ВКС РФ; Дмитро Вікторович Степаненко (рос. Степаненко Дмитрий Викторович), заступник начальника штабу 22 вбад КДА ВПС ВКС РФ по службі військ і безпеці військової служби, підполковник; Руслан Арсланович Соловйов (рос. Соловьёв Руслан Арсланович), старший офіцер, 22 вбад КДА ВПС ВКС РФ; Віталій Євгенович Зиков (рос. Зыков Виталий Евгеньевич), старший офіцер, 22 вбад КДА ВПС ВКС РФ, підполковник; Олександр Сергійович Покатісов (рос. Покатисов Александр Сергеевич); Владислав Вікторович Малінін (рос. Малинин Владислав Викторович), старший штурман 121 вбап 22 вбад КДА ВПС ВКС РФ, підполковник; Олег Ігорович Скітський (рос. Скитский Олег Игоревич), командир 121 вбап 22 вбад КДА ВПС ПКС РФ, полковник; Сергій Вікторович Тетєрєв (Тетерев Сергей Викторович), старший офіцер, 22 вбад КДА ВПС ПКС РФ, майор; Микола Миколайович Варпахович (рос. Варпахович Николай Николаевич), командир 22 вбад КДА ВПС ВКС РФ, полковник. Трофим Олександрович Капша (рос. Капша Трофим Александрович), заступник командира 22 вбад КДА ВПС ВКС РФ, полковник; Володимир Олександрович Горлов (рос. Горлов Владимир Александрович), старший офіцер 22 вбад КДА ВПС ВКС РФ, майор.

Нагадаємо, вранці понеділка, 8 липня, росіяни масовано атакували Україну різними типами ракет. Під удар потрапили кілька міст України серед яких Київ, Кривий Ріг та Дніпро. У Києві росіяни влучили ракетою Х-101 у дитячу лікарню «Охматдит». Слідчі СБУ на місці події знайшли уламки корпуса задньої частини ракети із серійним номером. Загалом внаслідок атаки росіян на Київ загинуло 33 людини (серед них – четверо дітей).