Розлючений байкер розстріляв водія пасажирського автобуса у Києві

Нападник після сварки зробив близько десяти пострілів впритул у водія автобуса

СуспільствоКатерина Чурилова, 16 серпня10350

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Розлючений байкер розстріляв водія пасажирського автобуса у Києві
Постраждалого госпіталізували у важкому стані

У Києві сталась дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса і мотоцикла, яка переросла у стрілянину.

Як повідомляє «Київ Оперативний», зіткнення транспортних засобів спочатку переросло у словесна перепалку між водіями, потім – у бійку, далі мотоцикліст дістав травматичну зброю та почав стріляти. Попередньо відомо про десять пострілів у водія автобуса, якого було госпіталізовано у тяжкому стані.

Речниця Національної поліції Києва Оксана Блищик повідомила, що конфлікт почався через конфлікт на дорозі щодо першочерговості проїзду, інформує «Прямий».

За її словами, обидва транспортні засоби зупинилися, потім водії почали сваритися, потім у хід пішли кулаки, а згодом мотоцикліст дістав зброю і зробив кілька пострілів.

«Потерпілого, 1975 р. н., із тілесними ушкодженнями госпіталізували. Стрілка затримали, це – житель Київської області, 1988 р.н. Слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції проводить огляд місця події. За попереднім висновком експерта, зловмисник стріляв із травматичної зброї», – зазначила Блищик.

У поліції повідомили, що подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень, вирішується питання про надання правової оцінки діям чоловіка та відкриття кримінального провадження.

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