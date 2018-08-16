Тернополянин підстрелив поліцейську з вікна своєї квартири

У чоловіка вилучили пневматичну гвинтівку Norica. За скоєне йому загрожує в’язниця

СуспільствоОльга Карабан, 16 серпня6390

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Тернополянин підстрелив поліцейську з вікна своєї квартири
Чоловік стріляв з пневматичної гвинтівки Norica

У Тернополі невідомий вистрелив у руку капралу взводу роти поліції особливого призначення Тернопільської області, жінка залишилася живою. За кілька хвилин патрульні розшукали 29-річного чоловіка, який стріляв з балкона своєї квартири.

Інцидент трапився у середу, 15 серпня, близько 17:00 на вулиці Назарія Яремчука.

«За кілька хвилин (після пострілу, - ред.) патрульні прибули на місце події. Вони почали ретельно обстежувати прилеглу територію. Разом з групою швидкого реагування та слідчо-оперативною групою їм вдалося затримати 29-річного громадянина. У скоєному він зізнався. З його слів, стріляв з балкона своєї квартири на четвертому поверсі. Експерти вилучили предмет, схожий на гвинтівку», – повідомили 16 серпня в управлінні патрульної поліції Тернопільської області.

Озброєного чоловіка затримали у його помешканні

Проаналізувавши фото, які оприлюднили патрульні, стає очевидним, що затримай стріляв з пневматичної гвинтівки іспанського виробника пневматичної зброї Norica.

У травмпункті потерпілій поліціянтці надали першу медичну допомогу, її не шпиталізовували.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України. Розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (Хуліганство) ККУ.

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