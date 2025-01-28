Слід уникати жаргону та надмірних жестів з представниками інших країн

Англійська є мовою міжнародного спілкування, освіти, науки та бізнесу. Однак в різних країнах її використання може значно відрізнятися. Щоб правильно використовувати розмовну англійську, важливо враховувати культурний контекст. Детальніше пояснює «Ocвiтa.uа».

У різних країнах для позначення одних і тих самих понять можуть використовуватися різні слова та вирази, а граматичні правила, жести та інтонації відрізнятися. У деяких культурах вважається ввічливим уникати прямого погляду в очі під час розмови, в інших – це ознака чесності та відкритості.

Найкращий варіант уникнути непорозумінь з представниками різних культур – завчасно дослідити їхні традиції, цінності та етикет. Це можна зробити перед подорожжю в іншу країну, презентацією перед міжнародними клієнтами, вступом в університет тощо.

Кожна дитина є особливою, і «Оптіма» це розуміє. Дистанційна школа забезпечує індивідуальний підхід до кожного учня, враховуючи особистий темп і бажаний спосіб навчання. Завдяки досвідченим педагогам та інноваційним технологіям діти отримують якісні знання, які залишаються з ними на все життя. «Оптіма» – надійний партнер у підготовці до успішного майбутнього!

Поради, які допоможуть уникнути непорозумінь під час розмови:

будьте готовими до small talk. Є певні особливості та правила, яких слід дотримуватися під час світської бесіди. Намагайтесь уникати гострих чи суперечливих тем, цікавтесь співрозмовником;

будьте обережні з жаргоном та сленговими виразами. Переконайтеся, що ви розумієте значення цих виразів у культурі співрозмовника;

треба бути впевненим, що жарти не будуть образливим або неприйнятними для інших;

стежте за невербальними сигналами – жестами, мімікою та тілом. У різних культурах вони можуть мати різні інтерпретації;

пам’ятайте про релігійні переконання, які можуть сильно впливати на спосіб спілкування. За можливості намагайтеся уникати розмов на цю тему з малознайомими людьми, особливо, якщо ви не впевнені в своїх знаннях особливостей іншої релігії;

запитуйте, якщо не впевнені. Якщо у вас є сумніви або не розумієте, як ваші слова чи дії можуть сприйняти, не соромтеся запитати. Це допоможе попередити можливі непорозуміння.

Будьте відкритими до нового і толерантними до відмінностей. Сприймайте їх як можливість для вивчення мови і власного розвитку.