З понеділка, 3 квітня, почалася реєстрація абітурієнтів для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ), повідомив Український центр оцінювання якості освіти. Як йдеться в повідомленні, реєстрація на НМТ триватиме до 3 травня. Український центр оцінювання якості освіти повідомив, що забезпечить її в безпаперовій формі.

Щоб зареєструватися, абітурієнтам потрібно буде за допомогою спеціального сервісу створити персональний кабінет. Під час його створення потрібно буде вказати реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, дані документа, що посвідчує особу, і виконати в ньому такі дії:

вказати реєстраційні дані (контактну інформацію, категорію випускник/ця поточного року або випускник/ця минулих років, потребу створення особливих (спеціальних) умов), вибрати із запропонованих переліків навчальний предмет додаткового блоку та населений пункт в Україні або за кордоном, де плануєте проходити НМТ;

завантажити сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів;

підтвердити бажання взяти участь у НМТ і надіслати внесену інформацію та копії документів на обробку до регіонального центру.

Після надсилання на обробку рекомендовано переглядати інформацію в персональному кабінеті, і, якщо там замість повідомлення про успішну реєстрацію і можливості сформувати сертифікат буде запис про потребу виправити недоліки, потрібно якнайшвидше це зробити. Перелік недоліків буде вказано у відповідному повідомленні. Виправити недоліки й повторно надіслати все на перевірку до регіонального центру можна до 7 травня.

«Радимо не зволікати з реєстрацією, аби мати час для того, щоб усунути недоліки чи внести потрібні зміни», – наголосили в УЦОЯО.

Після надсилання своїх даних на обробку з 3 квітня до 7 травня в персональному кабінеті абітурієнти зможуть вносити зміни до інформації про:

назву навчального предмета додаткового блоку, з якого бажають пройти тестування;

населений пункт в Україні або за кордоном, де перебуватимуть у дні проведення НМТ;

потребу в проходженні НМТ під час додаткової сесії.

Зауважимо, що за кордоном пройти НМТ можна буде щонайменше у 21 країні. Обов’язковими для складання будуть українська мова й математика плюс третій предмет на вибір.