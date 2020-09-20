Російський хімік та один з розробників бойової отруйної речовини «Новичок» Віл Мірзаянов вибачився перед російським політиком Олексієм Навальним, якого цією отрутою отруїли наприкінці серпня.

«Вибачаюся перед Навальним за те, що я брав участь у цьому злочинному бізнесі з розробки речовини, якою він отруївся», – сказав він в ефірі російського телеканалу «Дождь».

Мірзаянов, який з 1995 року проживає у США, зазначив, що все своє подальше життя присвятив боротьбі проти застосування бойових отрут, зокрема «Новічка».

Хімік також розповів, що в 1993 році він зустрічався з людиною, яка пережила отруєння «Новичком». Її симптоми були схожими на ті, які описав Навальний.

«Схожі всі симптоми. Він подолав, вижив. Мабуть, Навальному доведеться набратися терпіння. Але, врешті-решт, він має бути здоровим», – сказав Мірзаянов і зазначив, що на відновлення Навальному може знадобитися до року.

Олексія Навального отруїли 20 серпня, того ж дня він впав у кому. 22 серпня його вивезли на лікування до Німеччини. 7 вересня Олексій Навальний вийшов з коми, а 19 вересня він вперше з моменту отруєння самостійно створив допис у соцмережі.

Німецькі експерти знайшли в крові Навального нервово-паралітичну бойову отруту «Новичок», а саме – її удосконалений тип. Пізніше цю ж отруту виявили в організмі Навального експерти з Франції та Швеції.