31-річного водія і авто доправили у відділ поліції

У понеділок, 1 січня, патрульні затримали у Львові легковик Audi TT, який два роки був у розшуку в справі про шахрайство.

Як розповіли в патрульній поліції Львівщини, близько опівночі екіпаж патрульних зупинив автомобіль Audi TT на вул. Липинського. 31-річний водій надав на перевірку документи, за якими патрульні встановили, що транспортний засіб перебуває у розшуку в справі про шахрайство (ч.2 ст. 190 ККУ). Розшукує автомобіль поліція Дніпропетровської області з січня 2022 року.

Поліцейські зафіксували подію та повідомили ініціатора розшуку. Автомобіль та чоловіка супроводили у відділ поліції для встановлення обставин.