Porsche Panamera, який хотіли зареєструвати у Львові, перебуває в міжнародному розшуку

У Львівському сервісному центрі МВС виявили автомобіль Porsche Panamera, який перебуває у міжнародному розшуку «Інтерполу». У сервісний центр звернувся 26-річний мешканець Львівщини, щоб здійснити перереєстрацію елітного авто. Зараз справою займається поліція.

«До сервісного центру МВС міста Львова звернувся громадянин з заявою про перереєстрацію автомобіля Porsche Panamera. Під час перевірок за наявними базами адміністратором було встановлено, що автомобіль перебуває у розшуку згідно з базою даних «Інтерпол», – повідомили в Регіональному сервісному центрі МВС Львівщини 22 червня.

26-річний мешканець звернувся про перереєстрацію елітного авто, яке перебуває в міжнародному розшуку (фото МВС)

У сервісному центрі уточнили ZAXID.NET, що за перереєстрацією Porsche Panamera звернувся 26-річний мешканець Львівщини. Відомо, що автомобіль 2013 року виготовлення, його орієнтовна вартість – 40 тис. доларів.

Після спрацювання бази «Інтерполу» усі реєстраційні дії було зупинено, а зібрані матеріали передали до поліції.

У сервісному центрі МВС закликають мешканців бути пильними під час купівлі автомобілів, аби не стати черговою жертвою шахраїв.