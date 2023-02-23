Чоловік придбав Renault Megane «за дорученням», а автомобіль виявився з фальшивими документами

У середу, 22 лютого, у сервісному центрі МВС у Зимній Воді біля Львова водій спробував зареєструвати автомобіль Renault Megane з підробленим технічним паспортом. Насправді техпаспорт належить зовсім іншому автомобілю, який зареєстрований на Сумщині.

Як розповіли у територіальному сервісному центрі МВС Львівщини, чоловік придбав втомобіль Renault Megane 2004 року виготовлення «за дорученням» у Львівській області декілька місяців тому і лише зараз звернувся до сервісного центру МВС для його перереєстрації. Під час перевірки документів адміністратор з’ясував, що свідоцтво про реєстрацію має ознаки підробки та належить іншому автомобілю, який був перереєстрований у Сумській області.

У сервісному центрі уточнили ZAXID.NET, що свідоцтво про реєстрацію авто, яке надав водій Renault Megan, за номером належить автомобілю Subaru, котрий було перереєстровано у квітні 2022 року на Сумщині. При цьому, сам Renault Megane, за висновками експертизи, не має ознак внесення змін в номер кузова чи двигуна. Він зареєстрований в Україні та не перебуває в розшуку, остання перереєстрація цього авто відбулася в лютому 2022 року.

Через виявлену підробку техпаспорта реєстраційні дії було припинено, а всі матеріали справи передано до поліції. За однією з версій поліції, Renault Megane міг бути викрадений під час окупації на Сумщині, тому для його перепродажу ділки виготовили підроблений техпаспорт. Справжні власники цього авто загинули під час окупації або ж виїхали за кордон та більше не шукають своє майно.

У територіальному сервісному центрі радять не використовувати довіреність як варіант отримання авто у власність. «Фактично власник залишається старий, а довірливий покупець отримує проблеми», – застерігають в МВС.