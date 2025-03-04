Розшукуваний громадянин Франції намагався в'їхати на Львівщину

У пункті пропуску «Краківець» на кордоні з Польщею львівські прикордонники затримали 45-річного громадянина Франції, який перебуває в міжнародному розшуку за зґвалтування.

Як розповіли у вівторок, 4 березня, у Західному регіональному управлінні ДПСУ, 45-річний громадянин Франції, якого підозрюють у зґвалтуванні, вирішив перетнути українсько-польський кордон на Львівщині, де його і затримали.

«У пункті пропуску “Краківець” під час перевірки документів на одного з подорожніх спрацювала база даних Інтерполу. Прикордонники повідомили укрбюро Інтерполу у Києві, де підтвердили міжнародний розшук затриманого. Виявилося, що іноземця з початку цього року розшукують правоохоронні органи Франції», – йдеться в повідомленні ДПСУ.

Затриманого француза передали співробітникам Нацполіції для подальших правових дій.