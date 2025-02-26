Вантажівка перебувала в міжнародному розшуку

У пункті пропуску «Краківець» на Львівщині прикордонники затримали вантажівку, яка була в міжнародному розшуку.

Як повідомили в середу, 26 лютого, у Західному регіональному управлінні ДПСУ, під час перевірки вантажівки спрацювала база даних Інтерполу.

«Зʼясувалося, що вантажівка MAN 2019 року випуску, яка прямувала на вʼїзд в Україну, перебуває в міжнародному розшуку. Автомобіль викрали у Франції навесні 2024 року», – розповіли в ДПСУ.

Прикордонники затримали вантажівку та повідомили про згаданий факт правоохоронцям.