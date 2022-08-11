Адміністрація президента Росії погодила створення нової інформаційної структури, мета якої – організувати масштабну кампанію з дискредитації президента України Володимира Зеленського в країнах Західної Європи. Нею керуватимуть російські спецслужби.

Як повідомило в четвер, 11 серпня, Головне управління розвідки Міністерства оборони України,згідно з задумом авторів «акції», буде створено та оприлюднено фейковий сайт так званого «Фонду ЗЕЛЕНСЬКОГО», на якому буде розміщено пропозицію до іноземних громадян та установ долучитися до його діяльності. За інформацією розвідки, планується створення та подальша публікація «асортиментної лінійки фонду» та реєстрація його на торговельних майданчиках Європи.

«Роботу організаційної структури фонду у країнах Європи планується розбудовувати за принципом “мережевого маркетингу”. Це, на думку організаторів, дасть змогу активно поширювати зазначену інформацію у європейському медіапросторі», – наголошується в повідомленні.

У розвідці стверджують, що станом на 10 серпня основні підготовчі заходи до запуску цього проекту завершені. Зокрема:

створено сайт фонду;

підготовлено для поширення у соціальних мережах фейкові скріншоти начебто публікацій відомих ЗМІ про його створення;

створено базу так званих «мережевих лідерів» та блогерів для подальшого поширення матеріалів;

підготовлено меми та коментарі для соціальних мереж.

ГУР МО стверджує, що найближчим часом очікується повноцінний «запуск» проекту та початок широкої медійної кампанії з розкрутки.

У зв’язку із запуском росіянами такого проекту, Головне управління розвідки Міністерства оборони закликало міжнародну спільноту не довіряти російським фейкам та отримувати інформацію щодо України виключно з підтверджених джерел», –