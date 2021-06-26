Розвідка США вважає, що НЛО можуть становити загрозу національній безпеці

Управління національної розвідки США оприлюднило звіт про непізнані літаючі об’єкти (НЛО), який вказує на те, що військові не мають пояснень щодо їх можливої появи чи походження. Про це повідомляє Deutsche Welle.

У звіті Пентагону, опублікованому 25 червня, йдеться про 144 повідомлення про явища, виявлені з 2004 року, всі, крім одного, залишаються незрозумілими. Це не виключає ймовірності того, що предмети є позаземними.

У проміжній доповіді зазначається, що більшість з зареєстрованих випадків «неідентифікованих повітряних явищ», що називаються UAP (НЛО), надійшли за останні два роки після того, як ВМС США запровадили стандартизований механізм звітності.

У 143 із зареєстрованих випадків вони «не мають достатньої інформації в наборі даних, щоб дати випадкам конкретні пояснення».

У звіті зазначили, що «немає чітких вказівок на те, що існує якесь неземне пояснення» для літаючих об’єктів, але також не виключив його. Натомість вважається, що деякі з них можуть бути технологіями інших країн, таких як Китай або Росія, інші можуть бути природними атмосферними явищами, такими як кристали льоду, а деякі можуть бути «пов'язані з розробками та класифікованими програмами американських структур».

У ній також додано, що НЛО «ставить питання безпеки польотів і може становити виклик національній безпеці США».

Потреба в цьому звіті зʼявилась після того, як американські військові повідомили про численні випадки, коли в небі спостерігали обʼєкти, що безладно рухаються. У серпні минулого року Пентагон навіть заснував Цільову групу з непізнаних повітряних явищ. Робота групи полягала у «виявленні, аналізі та каталогізації» цих подій, а також в розумінні природи та походження НЛО.

У квітні 2020 року Пентагон офіційно опублікував відеозаписи, на яких зафіксовані перехоплення військовими літаками невпізнаних літаючих обʼєктів. Кадри перехоплення зняли екіпажі американських бойових літаків у 2004 і 2015 роках. Усі три ролики раніше вже опинялися у відкритому доступі внаслідок «несанкціонованої публікації у 2007 та 2017 роках», а ВМС США визнали автентичність цих відео.