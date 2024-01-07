США переконані, що через корупцію Китай у найближчі роки навряд чи наважиться на розгортання військових дій

Лідер Китаю Сі Цзіньпін провів масштабну чистку у китайській армії після того, як з’ясувалося, що корупція підірвала його зусилля з модернізації збройних сил і поставила під сумнів здатність країни ефективно вести війну. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела в американській розвідці.

Як стало відомо, масштаби корупції в оборонно-промисловому секторі Китаю настільки великі, що в США вважають, що Китай у найближчі роки навряд чи наважиться на розгортання військових дій.

Ключовою силою китайської армії мали стати ракетні війська. Саме на їх створення та комплектування витрачалися мільярди доларів, а самі війська повинні б були відіграти головну роль у гіпотетичному вторгненні на Тайвань. Однак, як стало відомо розвідці США, у китайській армії процвітає корупція. Зокрема, замість палива у деякі ракети заливали воду, а побудовані спеціальні ракетні шахти не функціонували належним чином.

Через факти корупції понад десяток високопоставлених чиновників у сфері оборони було звільнено та затримано. Водночас наймасштабніша в сучасній історії боротьба влади Китаю в лавах армії країни жодним чином не ослабила впливу Сі Цзіньпіна, переконані в розвідці США.

Масштабні перевірки та чистки більше вказують на стратегічний пріоритет китайського лідера з покращення дисципліни, усунення корупції та підготовку армії до проведення бойових дій.

Нагадаємо, що Китай провів навчання з повітряної та морської блокади навколо Тайваню влітку минулого року.