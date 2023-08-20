У військових навчаннях були задіяні військово-морські та військово-повітряні сили

Збройні сили Китаю у суботу, 19 серпня, влаштували тренувальну блокаду Тайваню в рамках комплексних військових навчань, в яких взяли участь кораблі класу есмінець та фрегат, а також ракетні катери, літаки раннього попередження, літаки постановки перешкод, винищувачі та ракетні війська наземного базування. Про це повідомили в Міністерстві національної оборони КНР, інформує УНІАН.

Як повідомляється, командування Національно-визвольної армії Китаю (НВАК) задіяло військово-морські та військово-повітряні сили для проведення спільного «боєздатного патрулювання та навчань» навколо острова Тайвань.

«Зосереджуючись на питаннях координації кораблів і літаків, контролю на полях битв тощо, навчання перевіряли бойові можливості військ в спільних діях. Війська прибули в морський і повітряний простір навколо острова Тайвань, як і було заплановано, здійснили на багатьох напрямках тривимірне та довгострокове стримування зблизька та сформували оточення острова з усіх напрямків», – йдеться у заяві міністерства.

Міністерство оборони Тайваню оголосило в неділю, 20 серпня, що минулої доби 25 літаків ВПС Китаю перетнули Тайванську протоку, що відокремлює Тайвань від материкової частини Китаю. Літаки пролетіли поряд з місцем, де китайська армія розпочала минулого тижня військові навчання у відповідь на візит віце-президента Тайваню Вільяма Лая до Вашингтона.

За кілька годин до цього Сполучені Штати звернулися до Китаю з вимогою припинити «військові, дипломатичні та економічні» санкції щодо Тайваню після візиту Лая.

«Ми закликаємо Китай припинити тиск на Тайвань та закликаємо до відкриття переговорів між країнами», – заявив представник Білого дому.