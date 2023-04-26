Основна увага буде зосереджена на збереженні бойових сил армії Тайваню і перехопленні противника

Під час щорічних військових навчань Тайвань відпрацює проведення операцій із захисту морських шляхів та деблокади острова. Про це заявило міністерство оборони Тайваню, повідомляє «Укрінформ».

Як повідомляється, навчання «Han Kuang» включатимуть дві частини: з 15 по 19 травня пройдуть штабні тренування, а з 24 по 28 липня буде відпрацьовано мобілізацію сил і їхнє навчання на полігонах із бойовими стрільбами включно.

Під час навчань основну увагу планується зосередити на проведенні операцій зі стримування й перехоплення супротивника на морі та забезпеченні захисту й живучості сил оборони, що включатиме використання військовими цивільних аеропортів, розосередження повітряних засобів та маскування.

Військово-морська частина навчань об’єднає морські, повітряні та сухопутні компоненти сил оборони Тайваню для відбиття нападу ворога з моря, стримування його десантних кораблів і оборони узбережжя, а також проведення операцій із захисту морських шляхів та протидії спробам блокади острова.

Нагадаємо, цього місяця Китай відпрацьовував точні удари і блокаду під час навчань навколо острова, які відбулися після зустрічі президента Тайваню Цай Інвеньцзи зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті в Лос-Анджелесі.

Тайвань намагається посилити свій оборонний потенціал, інвестуючи в нове озброєння, таке як ракети великої дальності та безпілотники, а також продовживши обов’язкову військову службу до одного року.

Водночас, хоча армія Тайваню загалом добре навчена та оснащена сучасним озброєнням переважно американського виробництва, Китай має величезну чисельну перевагу і швидко посилює свої війська новою бойовою технікою, наприклад винищувачами-невидимками.