Військові Китаю змоделювали точні удари по Тайваню під час навчань навколо острова. Про це повідомляє агенція Reuters.

«Під об’єднаним командуванням кілька типів підрозділів здійснили імітаційні спільні високоточні удари по ключових цілях на острові Тайвань і навколишніх морських акваторіях і продовжують підтримувати наступальні позиції навколо острова», – йдеться в повідомленні.

Джерело служби безпеки Тайваню повідомило виданню, що китайські навчання навколо каналу Баші включали симуляцію атак на групи авіаносців, а також протичовнові навчання. Цей канал відокремлює Тайвань від Філіппін.

Reuters, посилаючись на власні джерела, уточнює, що Китай проводив симуляцію повітряних і морських атак на «іноземні військові цілі» у водах біля південно-західного узбережжя Тайваню.

Чжао Сяочжуо з Академії військових наук Китаю розповів, що це був перший випадок, коли Китай відкрито заявив про моделювання атак на цілі на Тайвані. Він зазначає, що ключові цілі включатимуть таку інфраструктуру як злітно-посадкові смуги, військові матеріально-технічні об'єкти та мобільні цілі, «щоб у разі необхідності знищити їх одним махом».

Китай 8 квітня розпочав масштабні навчання із залученням авіації та флоту навколо Тайваню. Пекін заявив, що у перший день навчань військові відпрацювали оточення та блокаду острова. Навчання були спрямовані на перевірку можливості захоплення контролю над морем, повітрям та інформацією за підтримки об'єднаної бойової системи. Оперативні групи одночасно організували патрулювання навколо острова для формування позицій повного оточення.