Можливе китайське вторгнення на Тайвань у 2026 році призведе до величезних втрат з усіх сторін і матиме руйнівні наслідки. Так вважає вашингтонський Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), який проводив військову гру з симуляції можливого конфлікту, повідомляє CNN.

CNN переглянув попередню копію звіту під назвою «Перша битва наступної війни» про два десятки сценаріїв війни, розроблених CSIS. Такі військові ігри зазвичай виконуються лише один або два рази. CSIS запускав її 24 рази. Ймовірні відповіді на питання «чи вдасться вторгнення, та якою ціною» є «негативними та дуже значними».

У більшості сценаріїв ВМС США втратили два авіаносці та від 10 до 20 великих надводних бойових кораблів. Приблизно 3200 американських військових було вбито за три тижні бойових дій, що становить майже половину того, що США втратили за два десятиліття бойових дій в Іраку та Афганістані.

Китай теж сильно постраждає. Його військово-морський флот буде зруйнований, ядро десантних сил розбите, а десятки тисяч солдатів перебуватимуть у полоні.

За оцінками звіту, Китай втратить близько 10 тис. військових, 155 бойових літаків і 138 великих кораблів. Сценарії малюють похмуре майбутнє і для Тайваню, навіть якщо китайське вторгнення не вдасться.

«Хоч армія Тайваню є незломленою, вона серйозно деградує і залишиться захищати зруйновану економіку на острові без електрики та основних послуг», — йдеться у звіті. Армія острова зазнає втрат близько 3500 осіб, і всі 26 есмінців і фрегатів її флоту будуть потоплені, йдеться у звіті.

Японія, ймовірно, втратить понад 100 бойових літаків і 26 військових кораблів, тоді як військові бази США на її рідній території зазнають нападу Китаю, йдеться у звіті.

У звіті CSIS говориться, що для того, аби війська США не дозволили Китаю остаточно взяти під контроль Тайвань, серед 24 ітерацій військової гри, які він запускав, виникли чотири константи: сухопутні сили Тайваню повинні мати можливість стримувати китайські плацдарми; США повинні мати можливість використовувати свої бази в Японії для бойових дій; США повинні мати більше протикорабельних ракет великої дальності, щоб вражати ВМС Китаю здалеку і масовано; США повинні сильніше переозброїти Тайвань до початку війни.

У звіті окремо зазначається, що «для Тайваню немає української моделі».

«Щойно війна почнеться, неможливо буде доставляти війська чи постачання на Тайвань, тому ситуація дуже відрізняється від ситуації в Україні, де Сполучені Штати та їхні союзники можуть постійно відправляти допомогу в Україну. Чим би тайванці не збиралися вести війну, вони повинні мати це, ще до її початку», – йдеться у звіті.

Вашингтон повинен почати діяти найближчим часом, якщо він хоче виконати деякі з рекомендацій CSIS для успіху в конфлікті на Тайвані.

Серед важливих кроків – зміцнення баз США в Японії та Гуамі, переведення своїх військово-морських сил на менші та більш захищені кораблі, визначення пріоритетів підводних човнів, надання пріоритету бомбардувальникам над силами винищувачів.

Ця політика зробить перемогу менш дорогою для американських військових, але жертви все одно будуть високими. Аналітики переконані, що Сполучені Штати можуть здобути «піррову перемогу», постраждавши в довгостроковій перспективі більше, ніж «переможені» китайці.

Водночас, CSIS заявив, що не хоче, щоб його доповідь означала, що війна за Тайвань «є неминучою або навіть ймовірною». Китайське керівництво може прийняти стратегію дипломатичної ізоляції, тиску «сірої зони» або економічного примусу проти Тайваню.

Ден Гразьє, старший науковий співробітник з оборонної політики в Проекті урядового нагляду (POGO), вважає вкрай малоймовірним відверте китайське вторгнення на Тайвань. Гразьє розповів, що така військова операція порушить імпорт та експорт, на які китайська економіка спирається для свого виживання.