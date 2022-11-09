Китай зосередиться на підготовці до війни через те, що безпека країни «стає все більш нестабільною і невизначеною». Про це заявив глава КНР Сі Цзіньпін, повідомляє агенція Reuters.

Сі Цзіньпін розповів, що Пекін всебічно посилить свою військову підготовку та підготовку до ймовірної війни.

«Необхідно посилити всебічну підготовку збройних сил, забезпечити їхню готовність до бойових дій», – сказав лідер Китаю.

Сі Цзіньпін також зазначив, що командування Народно-визвольної армії Китаю має сприяти впровадженню інновацій у військах та формувати надійні механізми для того, щоб китайські сили могли ефективно брати участь у протистояннях.

«У світі дедалі швидше відбуваються епохальні зміни. У зв'язку з цим посилюється невизначеність та дестабілізуючі фактори, що відбиваються на безпеці КНР. Потрібно твердо захищати національний суверенітет, безпеку та інтереси розвитку нашої батьківщини», – додав він.

На тлі цієї заяви, президентка Тайваню Цай Інвень заявила, що вважає загрозу китайського вторгнення цілком реальною.

Втім, Інвень попередила Китай, що якщо «там хочуть зробити щось радикальне, Сі має зважити витрати та двічі подумати».

Вона розповіла, що нещодавно влада Тайваню ухвалила збільшення оборонного бюджету вдвічі. Зараз Тайвань має намір витратити на оборону понад 19 млрд доларів у 2023 році.