Американські війська напряму захищатимуть Тайвань у випадку китайського вторгнення. Про це заявив президент США Джо Байден, пише агенція Reuters.

На запитання журналістів, чи будуть безпосередньо американські війська захищати острів, на який претендує Китай, Байден відповів: «Так, якщо насправді станеться безпрецедентний напад».

На уточнююче питання, чи має він на увазі, що «на відміну від України, американські війська – американські чоловіки і жінки – захищатимуть Тайвань у разі китайського вторгнення», Байден відповів: «Так».

Журналісти називають цю заяву Байдена «найвідвертішою з цього питання». Сполучені Штати вже давно дотримуються політики, згідно з якою вони не дають чіткої відповіді на напад на Тайвань у військовому плані. Як пише Reuters, представник Білого дому, якого попросили прокоментувати ситуацію, сказав, що політика США щодо Тайваню не змінилася.

Нагадаємо, що уряд Китайської Народної Республіки вважає територію острова Тайвань частиною своєї суверенної території. Водночас влада Тайваню не вважає себе частиною комуністичного Китаю, але, за наполяганням союзників, не проголосила офіційну про незалежність держави Тайвань. Лише 13 із 193 членів ООН визнають Тайвань як єдиний легітимний. Решта країн фактично взаємодіяють з владою Тайваня на міжурядовому рівні, визнаючи його самоврядність, але не встановлюють офіційні дипломатичні відносини.

Уряд Сполучених Штатів дотримується політики «єдиного Китаю», визнаючи легітимність комуністичної влади на материковому Китаї й не визнаючи незалежність Тайваню. Але при цьому США надають фінансову й військову підтримку Тайваню для захисту, формулюючи це в рамках союзних зобов’язань.

Останнім часом напруженість між Тайванем та Китаєм помітно зростала. У жовтні минулого року очільник Китаю Сі Цзіньпін заявив, що найбільшою перешкодою для возз’єднання «єдиного Китаю» є сили незалежності Тайваню. Цзіньпін додав, що прагне об'єднання мирним шляхом, але попередив, що китайський народ має «славну традицію» протистояти сепаратизму.

Після візиту спікерки Палати представників Ненсі Пелосі до Тайваню Пекін почав масштабні військові навчання. Влада острова упевнена, що навчаннями КНР тренує вторгнення.