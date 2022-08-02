Літак із Ненсі Пелосі прибув до аеропорту столиці Тайваню Тайбея

У вівторок, 2 серпня, літак із спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі сів у Тайвані. На стрімі Reuters видно, як літак із Пелосі прибув до аеропорту столиці Тайваню Тайбея. Літак приземлився близько 17:45 за київським часом.

Сьогодні близько 11:00 за київським часом Літак Пелосі вилетів із столиці Майлазії Куала-Лумпуру та через три години звернув у напрямку Тайваню. Близько 17:30 за київським часом борт дав запит на посадку і почав знижуватись над аеропортом острова Тайвань. Зазначається, що його супроводжували американські винищувачі.

Прінт-скріни зі стріму Reuters

Китайські ЗМІ повідомили, що Китай направив винищувачі Су-35 в Тайванську затоку. Також у бік Тайваню з баз у Японії вирушили десятки винищувачів ВПС США.

Зазначимо, що раніше сьогодні сервіс вFlightradar перестав працювати через велику кількість людей, які стежили за перельотом літака Ненсі Пелосі. За ним спостерігали понад 300 тис. людей.

Минулого тижня делегація на чолі зі спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі розпочала турне країнами Азії, в межах якого анонсувала візити до Сінгапуру, Малайзії, Південної Кореї та Японії. Спочатку також планувався візит на Тайвань.

Офіційний представник МЗС Китаю Чжао пригрозив, що Китай готовий припинити діалог на найвищому рівні зі США у разі візиту Пелосі представників Конгресу на Тайвань. Крім того, поблизу Тайваню почалися військові навчання КНР, а протоку біля острова було перекрито.

ЗМІ повідомляли, що Китай стягнув війська у провінції Фуцзянь, яка є найближчою до Тайваню. На відео, які оприлюднювали користувачі соцмереж, видно танки, БМП та ешелони з технікою. Також до лінії підійшли військові кораблі КНР. А китайські військові літаки літали надзвичайно близько над лінією, яка розділяє Тайванську протоку. Війська Тайваню також були приведені в бойову готовність.

До слова, Пелосі відвідувала Тайвань у 1991 році як представниця Конгресу у складі невеликої делегації.