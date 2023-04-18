Тайвань придбав корабельні версії Harpoon, які виготовляє Boeing Co

Влада Тайваню придбає у США до 400 ракет Harpoon («Гарпун») наземного базування, призначених для відбиття потенційного вторгнення з боку Китаю. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Як нагадує агентство, раніше Тайвань придбав корабельні версії Harpoon, які виготовляє Boeing Co. Контракт з Boeing, укладений від імені Тайваню командуванням повітряних систем ВМС США, є першим для мобільної наземної версії.

7 квітня Пентагон оголосив про контракт на 1,17 млрд доларів США на 400 протикорабельних ракет, але не згадав Тайвань як покупця. Натомість джерела Bloomberg вказують, що покупцем американської зброї є влада Тайваню.

Угода укладена на тлі високої напруженості у відносинах між США та Китаєм через Тайвань, який Пекін вважає частиною своєї території. Китай провів військові навчання навколо Тайваню після того, як його президент зустрівся у Каліфорнії зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті.

Представник міноборони США розповів, що продаж Тайваню оборонних виробів має важливе значення для його безпеки. У березні Сполучені Штати схвалили потенційний продаж Тайваню нової зброї на суму 619 млн дол., включаючи ракети для його авіафлоту F-16, на тлі посилення тиску Китаю, зазначає «Укрінформ».

Ракета Harpoon: що відомо

Ракета Harpoon вважається однією з найпоширеніших та найефективніших ракет у світі. Вона розроблена компанією МакДоннелл-Дуглас, наразі випускається на підприємствах корпорації Боїнг. Це малогабаритна ракета, яка має дозвукову швидкість польоту та осколково-фугасну бойову частину. Максимальна дальність стрільби залежить від виду носія: авіаційного базування – AGM-84; корабельного (берегового) базування – RGM-84; для запуску з підводних човнів – UGM-84.

Ціна однієї протикорабельної ракети (версія AGM-84L Block II) - від 1,5 млн доларів (для міноборони США) та до 9,2 млн доларів за одиницю (для іноземних країн).

Офіційно Harpoon був прийнятий на озброєння 1977 року в корабельному варіанті базування (RGM-84A). Авіаційний варіант AGM-84A прийняли для літаків P-3 в 1979 році, а варіант для підводних човнів – 1981 року.

Наведення ракети здійснюється у дві стадії. На першій ракета слідує за встановленим курсом на надмалій висоті в бік цілі.

У розрахований момент часу ракета ініціалізує активну радіолокаційну головку самонаведення і починає пошук мети в секторі 45 градусів від напрямку польоту.

Максимальна дальність виявлення есмінця для сучасних ДБН становить 40 км, а катерів – до 18 км. Щойно мета виявлена, ракета наводиться на неї та здійснює атаку двома можливими способами: атакує ціль горизонтально, рухаючись паралельно воді на висоті 2-4 м; робить маневр «гірка», піднімаючись на висоту до 1 800 м і пікіруючи на ціль – підводні човни, що сплили, і невеликі маневрові катери.

Україна ще від 2021 року веде перемовини щодо закупівлі протикорабельних ракет Harpoon для корветів типу «Ада» (їх будують в Туреччині для ВМС України і перший було закладено саме у вересні 2021 року).

Однак наразі з бойовим використанням ПКР Harpoon в Україні є певна складність. ЗСУ просто не мають літаків, субмарин чи кораблів, з яких можна здійснювати пуск цією ракетою. Тобто підійде лише берегова версія протикорабельної ракети Harpoon. Якщо виставляти систему, наприклад, в районах Миколаївської чи Одеської області, дивізіон Harpoon зможе запобігти висадженню десанту чи обстрілу портових міст з кораблів Росії. Однак, на жаль, дістати до есмінців Чорноморського флоту РФ, які «Калібрами» обстрілюють українські міста, Harpoon не зможе.