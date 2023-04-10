Якщо Росія зазнає поразки в повномасштабному вторгненні в Україну, це буде найкращий спосіб стримування глави Китаю Сі Цзіньпіна щодо Тайваню. Про це заявив голова Комітету Палати представників США із закордонних справ республіканець Майкл Маккол, повідомляє NBC.

Відповідаючи на запитання ведучого телеканалу, чи впевнений він у тому, що республіканці Палати представників США не перешкоджатимуть додатковій допомозі Україні, він пояснив, що поразка РФ в Україні зможе змінити плани Китаю щодо Тайваню.

«Те, що відбувається в Україні, визначатиме те, що станеться на Тайвані і в тихоокеанському регіоні. Я вважаю, що найкращим засобом стримування президента Сі є поразка Путіна в Україні», – заявив він.

Нагадаємо, Китай 8 квітня розпочав масштабні навчання із залученням авіації та флоту навколо Тайваню. Пекін заявив, що у перший день навчань військові відпрацювали оточення та блокаду острова. Навчання були спрямовані на перевірку можливості захоплення контролю над морем, повітрям та інформацією за підтримки об'єднаної бойової системи. Оперативні групи одночасно організували патрулювання навколо острова для формування позицій повного оточення.

Також військові Китаю змоделювали точні удари по Тайваню під час навчань навколо острова. Reuters, посилаючись на власні джерела, уточнює, що Китай проводив симуляцію повітряних і морських атак на «іноземні військові цілі» у водах біля південно-західного узбережжя Тайваню.