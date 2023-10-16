Спецоперація з повернення під контроль України «вишок Бойка» – бурових газовидобувних платформ, що стоять на шельфі Чорного моря між островом Зміїний і західним узбережжям Криму – зайняла два тижні, розповів командир групи ПЗРК спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони «Артан» Олександр (позивний «Лютий») в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами «Лютого», під час спецоперації на «вишках Бойка» він відпрацьовував з ПЗРК і з катера. «І зі своїм другим номером працював потім з самої вишки – це тоді, коли була операція з порятунку Конана [розвідника, який під час операції впав за борт і якого рятували під вогнем російської авіації]. Тоді ми попередньо збили два Су-30, хоча це ще не підтверджена інформація», – розповів військовий.

Він пояснив, що зазвичай завдання групи ПЗРК під час таких операцій полягає не в тому, щоб збити якомога більше російських літаків, а в тому, щоб спрацювати на випередження і зберегти особовий склад. тому військові починають випускати ракети ще до того, як у зону їхньої дії потрапляє ворожий літак. Тоді російська авіація отримує наказ розвертатись і летить геть.

«Лютий» зазначив, що росіяни використовували ці вишки як бази. «Там у них були розміщені метеорологічні станції, особисті речі, озброєння, техніка, багато боєприпасів різного типу. Я так розумію, що вони їх використовували як мобільний пункт дислокації та переміщення. Фактично багато обладнання, яке було знайдено там, ми вже використовуємо проти них же», – заявив представник підрозділу ГУР «Артан».

За його словами, українські спецпризначенці вичекали зручний момент, коли росіяни відвели з вишок частину особового складу, а тих, хто залишився, вдалось вибити.

Військовий зазначив, що звільнення цих вишок дає більші можливості з переміщення в акваторії Чорного моря і десантування на узбережжі окупованого Криму.

Окупанти захопили «вишки Бойка» після 2014 року і облаштували там допоміжні позиції для ППО і радіорозвідки. У вересні 2023 року підрозділи ГУР Міноборони провели спецоперацію, внаслідок якої повернули «вишки Бойка» під контроль України.