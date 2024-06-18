Військовий з підрозділу «Аратта» Головного управління розвідки Міноборони Тарас Елейко передав свій новий будинок в селі Суховоля поблизу Львова сім’ї, в якої четверо прийомних дітей. Ідеться про безоплатну оренду на термін 25 років, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. У подружжя Євгена і Лілії Золотарьових, яке житиме в будинку, є двоє власних синів. Також вони взяли в сім’ю ще чотирьох рідних братів і сестер віком від 3-х до 16-ти років. Це 45-й дитячий будинок сімейного типу на Львівщині.