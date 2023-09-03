Українські розвідники за допомогою дрона знищили на Північному напрямку російський спостережний комплекс «Аванпост». Про це 3 вересня повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

«На Росії його називають "надьожний страж ґраніци". Такі комплекси агресор використовує для контролю над кордоном, територією важливих об’єктів та для ведення розвідки ... Цей комплекс трохи заважав Силам безпеки та оборони України на Північному напрямку, тому з "надьожного стража»" Московії його перетворили у "безнадьожного"», – йдеться в повідомленні.

Як зауважили в ГУР, оптика, якою обладнаний «Аванпост», дозволяє розпізнавати людину на відстані до 10 кілометрів у денний час та до 4 кілометрів у нічний.

Крім того, спостережний пункт оснащений автономною системою живлення, радіолокатором, ретрансляторами зв’язку, а також сервером для фіксації даних.