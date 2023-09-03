Російські загарбники витратили 60% свого часу та ресурсів на зведення першої лінії оборони, і лише по 20% на другу та третю. Про це заяивив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський в інтерв’ю The Observer.

«На мою думку, росіяни вважали, що українці не прорвуться через цю (першу) лінію оборони. Вони готувалися більше року. Вони зробили все, щоб ця ділянка була добре підготовлена», – зазначив Тарнавський.

За його словами, ЗСУ зараз знаходяться між першою і другою оборонними лініями.

«У центрі наступу ми завершуємо знищення ворожих підрозділів, які прикривають відхід російських військ за їхню другу лінію оборони», – сказав він. Тарнавський підкреслив, що контрнаступ стримувало побудоване росіянами величезне мінне поле. За ним російські війська «просто стояли і чекали на українську армію», підбиваючи українську техніку.

«Як тільки там (на першій лінії оборони) з'являлася будь-яка техніка, росіяни одразу починали її обстрілювати і знищувати. Тому розмінування проводилося тільки піхотою і тільки вночі», – підкреслив він.

Тепер, коли мінний бар’єр подолано, росіяни змушені маневрувати й передислоковувати свої сили.

«Ворог підтягує резерви не лише з України, але й з Росії», – зазначив Тарнавський. Однак він певен, що рано чи пізно у росіян забракне сил, що дозволить захисникам наступати швидше.

Тепер, коли мінне поле прорвано, росіяни втратили значну частину своєї переваги.

«Існує дуже велика різниця між першою і другою лінією оборони», – сказав Тарнавський. Він пояснив, що друга лінія не так добре побудована, тому українці можуть використовувати свою техніку, хоча там все ще є мінні поля.