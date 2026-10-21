Марко Рубіо заявив, що України не було б без «мільярдів доларів від США»

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що суверенна Україна не існувала б, якби її не підтримувала Америка. Про це він заявив під час спілкування з журналістами 21 жовтня, передає Bloomberg.

Рубіо виступив на захист підтримки України адміністрацією Дональда Трампа. Він заявив, що Україна має суверенітет через підтримку США.

«Якби не допомога Сполучених Штатів, зокрема за часів адміністрації Трампа, України зараз би не було. України як суверенної держави не існувало б», – заявив він.

Водночас він додав, що мужність українських військових під час відбиття російської агресії все одно варто відзначити. Рубіо заявив, що українські бійці роблять неймовірні речі з допомогою, яку надає США.

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«Але, будьмо чесними, зараз би України не існувало, якби не мільярди доларів, які їм надали США», – сказав держсекретар.

Нагадаємо, 20 жовтня президент Володимир Зеленський провів розмову з Марко Рубіо та назвав її «позитивною». Серед обговорюваних тем було обмеження звʼязку Starlink для України та перехоплювачі для відбиття російських атак. Крім того, президент анонсував ще одну розмову з Рубіо найближчими днями.