Державний секретар США Марко Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що в Україні наразі недоступний «військовий пакет» Starshield для супутникових терміналів Starlink. Про це він сказав в інтерв’ю для Мagnо News, оприлюдненому 17 жовтня.

«Я знаю, що Україна хоче отримати доступ до Starshield. Українці просили надати їм такий доступ, щоб завдавати далекобійних ударів углиб Росії. Наразі вони не мають доступу до цієї системи», – сказав він.

Він також заперечив причетність Білого дому до перебоїв у роботі Starlink.

«Я не знаю, яке в них пояснення, але це не має жодного стосунку до Білого дому. Я бачив повідомлення про це днями. Це категорично неправдива інформація. Ніхто в Білому домі не наказував комусь сповільнювати інтернет або знижувати швидкість з’єднання, щоб певні безпілотники не могли ним користуватися», – наголосив держсекретар.

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За словами Рубіо, наскільки йому відомо, система вже відновила роботу. Він додав, що читав відповідні повідомлення і чув про це два дні тому.

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