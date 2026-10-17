Термінали Starlink почали працювати з обмеженнями до 161 км/год

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обмеження роботи терміналів супутникового звʼязку Starlink було спланованою операцією. Про це він повідомив у суботу, 17 жовтня, під час спілкування з журналістами у чаті.

Володимир Зеленський повідомив, що наразі в Україні зберігаються обмеження швидкості роботи Starlink. За його словами, звʼязок починає зникати після 161 км/год.

Президент наголосив, що через це обмеження Україна не може застосовувати перехоплювачі проти російських реактивних безпілотників та покладається на інші засоби ППО для їхнього збиття.

За словами Зеленського, щоб перевірити, чи збої в роботі Starlink були «якоюсь домовленістю нас обмежити» чи технічними збоями в компанії, Україна відправила кілька машин з терміналами на територію Євросоюзу. Тестування засвідчили, що на території ЄС звʼязок Starlink не зникає навіть зі швидкістю, що перевищує 180 км/год.

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«У нас є відповідні фіксації, є відповідні докази. Висновок такий: обмеження діють на території України та не діють на території країн Європейського Союзу. Тобто це спланована операція», – сказав Зеленський.

Президент повідомив, що Україна продовжує контактувати зі SpaceX, але наразі там «ніхто не відповідає». За його словами, на інших рівнях Україні заявили про технічні проблеми, що спричинили збій.

Нагадаємо, 14 жовтня компанія SpaceX обмежила роботу Starlink в Україні. Під час руху понад 160 км/год, а подекуди 60-70 км/год почав зникати звʼязок. За даними радника президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергія Бескрестнова, обмеження запровадили для пакета послуг StarShield і встановили на швидкість 100 миль на годину.

Обмеження запровадили на тлі повідомлень про погрози з боку США припинити постачання розвідданих та зброї для України, якщо та не припинить бити по російських НПЗ. США почали тиснути на Україну через її атаки на російські заводи після того, як 9 жовтня американський президент Дональд Трамп заявив про угоду з російським диктатором Владіміром Путіним про експорт російського дизелю.

Володимир Зеленський відкинув версію про випадкову несправність Starlink. За його словами, це ускладнило операції на фронті та завдання ударів середньої дальності по російських військових об’єктах.

14 жовтня власник SpaceX Ілон Маск заявив, що не причетний до обмежень Starshield, оскільки систему нібито контролюють США, зокрема президент Дональд Трамп. Сам Трамп згодом заявив, що не наказував обмежити роботу Starlink для Сил оборони.

15 жовтня Міноборони України повідомило, що на фронті відновили роботу системи Starshield.