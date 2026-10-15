Раніше Зеленський відкинув версію про випадкову несправність Starshield

Станом на день четверга, 15 жовтня, в Україні відновили роботу систем Starshield під час руху. Міністерство оборони продовжує з’ясовувати причини та обставини вчорашніх обмежень. Про це повідомили українські медіа з посиланням на джерела в оборонному відомстві.

За словами співрозмовників, військові підрозділи підтвердили відновлення зв’язку. Водночас причини обмежень, які спостерігались з ночі 14 жовтня, ще з’ясовують.

️Нагадаємо, у ніч на 14 жовтня компанія SpaceX без попередження обмежила роботу терміналів Starshield – військової версії супутникового зв’язку Starlink. Термінали переставали працювати на швидкості 60–70 км/год. Українські Сили оборони про це рішення не попередили. Пізно ввечері середи в Міноборони України повідомили, що SpaceX зберігає обмеження швидкості до 161 км/год.

️Засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що рішення щодо будь-яких обмежень швидкості чи використання Starshield належать уряду США, а правила їх використання визначають американські військові та президент Дональд Трамп. У Білому домі назвали обмеження Starshield «технічним збоєм».

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Водночас президент України Володимир Зеленський відкинув версію про випадкову несправність Starlink. За його словами, це ускладнило операції на фронті та завдання ударів середньої дальності по російських військових об’єктах. Президент назвав такі дії США «небезпечними» для України.