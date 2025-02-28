На трасі Львів – Шегині перекинувся зерновоз, рух ускладнений
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Патрульні регулюють рух на ділянці
Вранці 28 лютого на міжнародній трасі М-11 Львів — Шегині трапилася ДТП. Поліція попереджає, що рух дорогою ускладнений біля с. Гостинцеве.
«До уваги водіїв! Біля населеного пункту Гостинцеве, що на автодорозі М-11 Львів — Шегині, перекинувся зерновоз. Рух ускладнений», – повідомили у патрульній поліції Львова.
На місці працюють відповідні служби. Патрульні регулюють рух.
Водіїв просять врахувати це під час планування поїздки, а також зважати на погодні умови.
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