Патрульні регулюють рух на ділянці

Вранці 28 лютого на міжнародній трасі М-11 Львів — Шегині трапилася ДТП. Поліція попереджає, що рух дорогою ускладнений біля с. Гостинцеве. «До уваги водіїв! Біля населеного пункту Гостинцеве, що на автодорозі М-11 Львів — Шегині, перекинувся зерновоз. Рух ускладнений», – повідомили у патрульній поліції Львова. На місці працюють відповідні служби. Патрульні регулюють рух. Водіїв просять врахувати це під час планування поїздки, а також зважати на погодні умови.

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