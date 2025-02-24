Рух вулицею Стрийською ускладнений

У Львові перекритий виїзд з міста вулицею Стрийською через те, що легковик збив електроопору. ДТП трапилася у понеділок, 24 лютого, близько 17:00, інформує патрульна поліція.

«Увага! На вулиці Стрийській, 352 водій легковика збив електричну опору. Вʼїзд у місто Львів перекритий. Рух здійснюється узбіччям», – зазначено у повідомленні.

Фото очевидців/Варта1

На місце викликали необхідні ремонтні служби. Водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування маршруту руху та уникати цієї ділянки.