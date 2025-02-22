На трасі біля Львова невідомий на смерть збив 50-річного пішохода і втік. Поліція оголосила невідомого водія у розшук.

Як повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА, ДТП трапилась 21 лютого, близько 1:20 на трасі Київ – Чоп. Невідомий автомобіль наїхав на 50-річного мешканця села Пасіки-Зубрицькі. Чоловік ішов із Зубри додому. Від отриманих травм пішохід помер на місці, а водій втік із місця ДТП.

Обставини аварії та особу водія встановлює поліція.