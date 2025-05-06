Григорій Козловський – почесний президент і засновник ФК «Рух» (Львів)

Засновник футбольної академії та футбольного клубу «Рух» Львів Григорій Козловський представив амбітні плани на майбутнє клубу, головним з яких стало анонсування будівництва нової надсучасної академії. Під час свого виступу він також підбив підсумки трьох років роботи, детально зупинившись на досягненнях уже існуючої Академії.

Григорій Козловський пригадав 2018 рік, коли зароджувалася мрія про створення потужної футбольної академії. Він зазначив, що на початках ця мрія не лише не отримувала підтримки, але й стикалася зі значними перешкодами, які доводилося долати протягом 2018-2020 років. Попри все, ідея була реалізована, і зараз настав час підбити підсумки та поділитися подальшим баченням.

Досягнення Академії: вихованці та результати

Козловський підкреслив значні успіхи Академії за останні три роки. На сьогоднішній день в Академії проживає майже 300 дітей, які перебувають на повному утриманні клубу – їм забезпечується харчування, лікування, навчання та одяг абсолютно безкоштовно. Це, за його словами, найталановитіші діти України.

Серед ключових досягнень відзначено:

Перший вихованець у Національній збірній: Олексій Сич став першим гравцем, вихованим Академією, який досяг рівня Національної збірної.

Дебюти за молодіжні команди: Понад 11 вихованців вже дебютували за команду U-21.

Представництво у збірних: Велика кількість дітей грає у різних вікових групах Національної збірної України, включно з олімпійськими збірниками.

Успіхи в ДЮФЛ: Команди Академії та ДЮСШ «Рух» (в структурі клубу) демонструють лідерські позиції. Команда 2011 року народження посідає перше-друге місця. Команди 2010, 2009 та 2008 років є беззаперечними лідерами західного регіону, задаючи тон та стимулюючи інші команди.

Перемоги на турнірах: Особлива гордість – перемога команди 2011 року народження на престижному міжнародному турнірі One Cup у Польщі, де серед суперників були гранди європейського футболу (Ювентус, Стортинг, Бенфіка, Евертон, Манчестер Юнайтед). Команда 2012 року посіла друге місце, поступившись Стортингу лише по пенальті.

Зимовий Кубок ДЮФЛ: Вдруге поспіль команди «Руху» стали чемпіонами Зимового Кубка ДЮФЛ. Цього року перемогу здобули діти 2010 року народження, граючи проти старших на рік суперників, при цьому здобувши впевнені перемоги над академіями «Карпат» та «Полісся».

Григорій Козловський підкреслив, що успіхи на змагальному рівні та представництво вихованців у збірних є прямим результатом роботи Академії.

Масштаб та соціальна місія

Структура ФК «Рух» є найбільшою спортивною структурою в Україні за кількістю дітей, що займаються футболом, підкреслив Григорій Козловський. Безпосередньо у ДЮСШ займається понад 4000 дітей, а ще близько 2500 дітей тренуються у клубах-партнерах, з якими «Рух» має угоди про співпрацю. Географія партнерства охоплює різні регіони України, включаючи Івано-Франківськ, Тернопіль, Київ, Одесу.

Особливо відзначено, що у всіх структурах «Руху» (Академія та ДЮСШ) займається близько 800 дітей військовослужбовців. Це є важливим і принциповим напрямком роботи, що є проявом вдячності тим, хто захищає країну.

Григорій Козловський також розповів про філософію Клубу та розвиток гравців: «Основна філософія клубу – якнайшвидше інтегрувати молодих вихованців до першої команди. У «Русі» гравці у віці 20-21 року вже вважаються досвідченими. Клуб не боїться продавати 5-7 гравців цього віку, оскільки це є частиною філософії розвитку та способом заробляти кошти для функціонування. Головне – звільняти місце для ще молодших гравців, які зростають знизу. Очікується, що вже найближчим часом у Прем’єр-лізі можуть засяяти зірочки у віці 17-18 і навіть 15 років».

Майбутнє Академії: новий надсучасний комплекс

Григорій Козловський представив плани будівництва нової, ще більш масштабної та сучасної Академії. Якщо нинішня вважається найкращою в Україні та однією з найкращих у Європі, то «Руху» цього вже замало. Нова споруда буде розрахована на 960 дітей, пропонуючи надсучасні умови для проживання та тренувань. Візуалізація проєкту вже викликає захоплення, попри те, що архітектори ледь встигають за ідеями засновника.

Планується облаштування додаткових полів на локації, включаючи велике гібридне поле. У перспективі, через 20 років, територія має стати освітленим комплексом, де діти зможуть тренуватися цілодобово.

Інновації в інфраструктурі та освіті

ФК «Рух» Григорія Козловського продовжує інвестувати в інновації. Закуплено чотири нових футбольних поля з ультрасучасним покриттям, яке вже використовують такі клуби, як «Аякс», ПСВ та «Вердер». Це покриття, за словами Козловського, є «космосом» за своїми характеристиками. Чотири таких поля, а також повноцінний великий манеж (перший на заході України), планується збудувати на базі Маркевича.

Окрім спортивного розвитку, «Рух» робить значний акцент на освіті. Підписано попередню угоду з британською школою «British School» про відкриття філії прямо на території академії. Тут навчатиметься близько 150 дітей у класах з англомовними вчителями. Це буде школа зі спортивним профілем, яка надасть вихованцям можливість отримати ультрасучасну освіту паралельно з футбольними тренуваннями. Мета – дати дітям найкращу можливу освіту, оскільки не всі стануть професійними футболістами, але всі мають шанс стати сильними, мудрими та освіченими українцями.

Григорій Козловський запрошує до «сім’ї Руху»

Григорій Петрович Козловський наголосив, що Академія «Руху» розвивається, стає сильнішою, сучаснішою та потужнішою. Він закликав батьків не боятися і приїжджати, підкресливши, що «Рух» є флагманом та лідером дитячого академічного футболу в Україні та готовий надати умови, які можна не отримати навіть у Європі.

Клуб продовжує реалізацію своїх амбітних планів, обіцяючи багато приємних сюрпризів для своїх прихильників та подальший ріст та розвиток. Ідеальний вік для набору в Академію визначено як 8-9 років, оскільки саме в цей період діти можуть отримати найефективніше технічне навчання.

«Ласкаво просимо у Рух, ласкаво просимо у сім'ю Руху», – завершив свій звіт Григорій Козловський, підкресливши відкритість та готовність клубу приймати нові таланти.