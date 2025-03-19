Григорій Козловський - почесний президент ФК "Рух"(Львів)

Дитяча лікарня «Охматдит» Центру дитячої медицини висловила щиру подяку львівському меценату і бізнесмену Григорію Козловському та готельно-відпочинковому комплексу Emily Resort за чергову вагому підтримку. Як стало відомо, команда Emily Resort та родина Григорія Козловського передали ще один мільйон гривень на проведення оновлювальних і ремонтних робіт у приміщеннях шпиталю. Це вже третій мільйон гривень, переданий ними з початку 2025 року.

«Не словами, а ділами ми доводимо свою віру в Україну. Сьогоднішня допомога «Охматдиту» – це наш внесок у здоров'я нації, а завтрашня – у її відбудову. Працюємо, допомагаємо, віримо!», – зазначив меценат Григорій Козловський.

У своєму офіційному повідомленні «Охматдит» підкреслив, що така допомога є не просто внеском у покращення інфраструктури, а й цінною інвестицією у здоров'я та комфорт маленьких пацієнтів. Завдяки небайдужим благодійникам лікарня має можливість створювати ще кращі умови для лікування дітей.

Григорій Козловський, відомий своєю постійною підтримкою медичних закладів та різноманітних благодійних ініціатив, наголосив на важливості допомоги у цей складний для країни час. Каже, що буде системна та довгострокова підтримка лікарні.

Григорій Козловський, підкреслив: «Поки б'ється серце України, ми повинні підтримувати тих, хто його лікує та захищає. Кожна гривня, спрямована на здоров'я наших дітей та силу наших воїнів – це інвестиція у наше майбутнє та запорука Перемоги».

Варто зазначити, що Григорій Козловський та команда Emily Resort вже неодноразово демонстрували свою соціальну відповідальність. Раніше меценат разом зі своєю командою передав 2 мільйони гривень на закупівлю сучасного кардіохірургічного обладнання для львівського Центру Unbroken. Завдяки цій допомозі Центр отримав можливість проводити мінімально інвазивні операції на серці для військових та цивільних, які постраждали внаслідок російської

Григорій Петрович Козловський та готельно-відпочинковий комплекс Emily Resort торік оперативно відреагували на трагічні події та перерахували 2 мільйони гривень на допомогу дитячій лікарні «Охматдит» у Києві, яка постраждала від російського ракетного обстрілу 8 липня. Лише у 2024 році на потреби Збройних Сил України та лікарень було передано понад 24 мільйони гривень.