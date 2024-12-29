Григорій Козловський - засновник і почесний президент ФК "Рух"(Львів)

Підопічні Григорія Козловського футбольний клуб «Рух» отримали престижну відзнаку від Голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, начальника ГУР МО Кирила Буданова за активну співпрацю в межах соціального проєкту «Люди майбутнього». Клуб був відзначений за вагомий внесок у підтримку дітей військовослужбовців, які через російську агресію залишилися без батьківської опіки.

У квітні цього року «Рух» став першим українським футбольним клубом, який долучився до ініціативи Координаційного штабу. За час співпраці клуб активно сприяв реалізації заходів, спрямованих на соціальну реабілітацію та підтримку дітей, які постраждали через війну. Особливу увагу клуб приділяв дітям тих військовослужбовців, які боронять країну від російської агресії.

Засновник клубу Григорій Козловський та співробітники клубу отримали подяки, а сам клуб — грамоту за значний внесок у допомогу дітям та сприяння соціальним ініціативам. Відзначено, що «Рух» активно долучався до організації заходів, які допомогли полегшити труднощі життя для дітей, що втратили батьків, а також підтримувати дітей тих, хто зараз на передовій.

«Футбольний клуб «Рух» – це не лише спорт, це сім'я, яка готова підтримати тих, хто бореться за нашу свободу. Ми пишаємося тим, що стали частиною проєкту «Люди майбутнього» і можемо допомагати дітям військовослужбовців. Це наш обов'язок – дарувати їм надію, тепло та радість у цей складний час», - зазначив Григорій Козловський.

Григорій Петрович Козловський додав, що зараз разом з Координаційним штабом готуються нові проєкти, мета яких — подарувати дітям радість і надію на краще майбутнє. Клуб запрошує всіх долучатись до цих ініціатив та слідкувати за подальшими новинами.

Варто відзначити, що це не перша відзнака клубу та його засновника Григорія Козловського. Раніше львівський бізнесмен і меценат Григорій Козловський, отримав відзнаку «Золотий лев» від командира 24-ї окремої механізованої бригади Івана Голішевського. Ця нагорода була вручена за його вагомий внесок у підтримку Збройних сил України через благодійний проєкт «Пташки Перемоги». Завдяки фінансовій підтримці Григорія Козловського, який передав на цю ініціативу 4 мільйони гривень, щомісяця на передову постачають 1000 безпілотників. Його благодійна діяльність є важливим внеском у нашу спільну перемогу.