Рулети на мангалі – ідеальна страва для виїзду на природу: готуються швидко, а зникають зі столу ще швидше. Усе, що потрібно, – це бекон, лаваш і сир. Рум’яна скоринка, тягучий сир усередині й зручний формат для їжі просто з рук роблять ці рулети фаворитом кожного пікніка. Рецептом ділиться Тhemancooking.

Інгредієнти:

тонкий лаваш – 2 шт.;

2 шт.; бекон – 200 г;

200 г; сир твердий – 200 г.

Спосіб приготування:

Для приготування рулетів наріж лаваш на смужки шириною 5-6 см, бекон на слайси, а сир на тонкі пластинки. На кожен шматочок бекону виклади смужку лаваша та сир, після чого щільно скрути рулетиком.

Готові рулети нанизай на дерев’яні шпажки, попередньо замочені у воді, щоб не обвуглювалися на вогні. Смаж на мангалі по кілька хвилин з кожного боку, поки сир розплавиться, а бекон підрум’яниться. За бажання замість бекону можна використати шинку або прошуто.