Форум організувала Румунсько-Українська двостороння торговельна палата спільно з Посольством України в Румунії

У Бухаресті 9 листопада відбувся п'ятий міжнародний форум Rebuilding Ukraine Forum and Secure Rebuild RO-UA EXPO, присвячений відбудові України та розвитку економічного партнерства з Румунією. Учасники обговорили залучення румунських інвестицій до українських проєктів, відновлення критичної інфраструктури, енергетичну безпеку та співпрацю оборонних промисловостей двох країн.

Форум організувала Румунсько-Українська двостороння торговельна палата спільно з Посольством України в Румунії. Це вже п'ятий такий захід, присвячений відновленню та модернізації української економіки, розвитку транспортної й енергетичної інфраструктури, регіональній безпеці та транскордонному співробітництву.

Директор румунської державної оборонної компанії Romarm та президент Організації роботодавців оборонної промисловості (OPIA) Резван Пиркелебеску наголосив на необхідності зміцнення партнерства між оборонними індустріями Румунії та України. За його словами, географічну близькість і спільні безпекові інтереси потрібно перетворювати на конкретні промислові проєкти.

«Лише разом, як добрі сусіди, ми можемо розбудувати таку структуру», – заявив Резван Пиркелебеску, коментуючи можливості співпраці між військовими та промисловими структурами двох країн.

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Він зазначив, що двостороннє партнерство може розвиватися не лише завдяки національному фінансуванню, а й за допомогою європейських інструментів, зокрема механізму SAFE та фондів для досліджень і розробок. Серед можливих напрямів співпраці він назвав спільні закупівлі військового обладнання, розробку технологій подвійного призначення та трансфер технологій.

Окремо директор Romarm наголосив на важливості українського досвіду у створенні та впровадженні оборонних систем в умовах війни.

«Найголовніше – вчитися на досвіді України: як їм вдалося впровадити всі необхідні системи попри величезний тиск, що на них чиниться», – підкреслив він.

Посол України в Румунії Ігор Прокопчук під час форуму заявив, що економічний фундамент майбутнього України закладається вже зараз, попри російські атаки на українські міста, промисловість та енергетичну інфраструктуру.

Учасники форуму, серед яких були дипломати Нідерландів, Німеччини, Швеції та Марокко, а також представники румунського бізнесу й органів влади, обговорили міжнародну підтримку України, санкції проти Росії та гарантії безпеки.

Крім того, під час заходу Посольство України в Румунії долучилося до збору коштів на придбання десяти автомобілів швидкої допомоги для українських медиків. Збір проводять у межах платформи United24.

За словами першого секретаря Посольства України в Румунії Володимира Шеремета, від початку 2026 року українські дипломати спільно з благодійними організаціями та представниками румунського бізнесу передали Україні 171 генератор, три транспортні засоби, 26 зарядних станцій, близько 2 тис. комплектів термоодягу та 6 тис. метрів антидронової сітки. Допомогу отримали українські школи, лікарні та Сили оборони.