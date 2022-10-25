Румунія заявила про готовність долучитись до відновлення інфраструктури України
Румунія закликала європейських представників наблизити Україну до ЄС
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Влада Румунії повідомила про готовність допомогти відновлювати Україну після закінчення війни. Про це заявивла очільниця Сенату Румунії Аліна Стефанія Горгіу, повідомляє «Укрінформ».
Вона закликала європейських представників наблизити Україну до Євросоюзу і наголосила, що таке рішення дозволить наблизити Україну до ЄС.
«Румунія долучиться до реконструкції України. Ми повинні наблизити Україну до ЄС. Я хочу відзначити рішення Ради Європи стосовно надання Україні кандидатського статусу. У часи кризи, замість розділення, ми повинні демонструвати єдність та солідарність для подолання викликів. Ми маємо підтримувати Україну, а Україна має перемогти», – сказала вона.
Горгіу наголосила, що Румунія підтримує всі заходи міжнародного суду, щоб притягнути до відповідальності винних у воєнних злочинах..
Крім того, псевдореферендуми, що були проведені РФ на окупованих територіях наприкінці вересня, були яскравим нагадуванням про несправедливість, що відбулася в Криму у 2014 році.