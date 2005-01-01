Ryanair може зайти в Україну до кінця зими, – Омелян

ЕкономікаКатерина Чурилова, сьогодні, 16:462700

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Ryanair може зайти в Україну до кінця зими, – Омелян
фото з відкритих джерел
У липні 2017 року Ryanair відмовився від українського ринку

Переговори з лоукостером Ryanair перебувають на завершальному етапі. Прихід компанії на український ринок може відбутися уже в січні-лютому 2018 року. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі телеканалу ZIK.

«З Ryanair ми вже на фінальному етапі переговорів. Я сподіваюсь, що її прихід відбудеться в січні-лютому. Є технічні моменти, які ми завершуємо, але загалом все добре. У нас не було поступок, порівнюючи з тими позиціями, які ми мали минулого року», – розповів міністр.

Він зауважив, що насправді торік переговори з Ryanair проходили дуже легко, але були дуже сильні намагання їх зірвати.

«Мені шкода, що минулого року вони зупинилися, бо українці вже з вересня 2017 року могли абсолютно дешево літати в ЄС як зі Львова, так і з Києва. Я вірю – 2018-й буде роком лоукостів. Я переконаний, що ця та інші компанії будуть літати в та з України, бо це не лише зручно для українця, це зручно для іноземного туриста, який полетить і залишить тут свої гроші», – відзначив Омелян.

Нагадаємо, у липні 2017 року компанія Ryanair заявила про свою відмову від виходу на український авіаринок. Ірландський лоукост звинуватив керівників аеропорту «Бориспіль» у лобіюванні інтересів одного перевізника – МАУ, через якого нібито і не вдалось домовитись.

Міністр інфраструктури Омелян звинуватив у зриві домовленостей директора аеропорту Павла Рябікіна. Той у відповідь заявив про політичний тиск міністра і прем'єра, а пропозиції Ryanair назвав економічно збитковими. Згодом «Бориспіль» заявив, що готовий відновити перемовини з Ryanair.

Авіакомпанія МАУ заявляла, що «не має й не може мати жодного відношення до переговорного процесу аеропорту «Бориспіль» та авіакомпанії Ryanair».

Як очікувалося, Ryanair мав літати з Києва у Лондон, Манчестер, Стокгольм і Ейндговен, а зі Львова – до Ейндговена, Лондона, Берліна, Вроцлава, Меммінгена, Кракова та Будапешта.

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