У компанії вимагатимуть від пасажирів погасити «борги»

Ірландська лоукост-авіакомпанія Ryanair вирішила відмовитись від перевезення пасажирів, які через коронавірусні обмеження не скористались рейсами та примусово повернули гроші за квитки. Про це пише «Суспільне» з посиланням на CNN.

Як повідомляється, у 2020 році чимало пасажирів з Великої Британії, які забронювали авіаквитки у Ryanair, через пандемію Covid-19 та запроваджені урядами обмеження вирішили відмовилися від польотів. Вони повернули свої кошти через банки-емітенти, скориставшись послугою «чарджбек». Тобто вони просто скасували транзакції за своїми кредитними або дебетовими картками.

Натомість на той час компанія, яка починала переживати кризу через обмеження польотів, почала пропонувати таким клієнтам ваучери, які дозволяли скористатися іншими рейсами, або рекомендувала перебронювати рейс.

В Ryanair вважають, що клієнти незаконно скористалися послугою примусового повернення коштів, адже фактично компанія виконувала свої зобов'язання і не скасовувала рейси. Відтак лоукостер вирішив впровадити обмеження щодо не менше тисячі пасажирів. Вони не зможуть бронювати квитки та користуватися послугами Ryanair доти, доки не погасять «заборгованість» перед компанією. При цьому авіаперевізник зауважив, що клієнти, які отримали відшкодування безпосередньо від нього, не постраждають.

За даними британського порталу щодо особистих коштів MoneySavingExpert, суми боргу пасажирів коливаються від 400 до 630 фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, у серпня стало відомо, що Ryanair не братиме пасажирів з посадковими талонами,які видає пошуковик авіаквитків Kiwi.com. Їх лоукостер тепер називає фальшивими.