Ірландська авіакомпанія Ryanair з 18 серпня припинила прийом посадкових талонів, які видає пошуковик авіаквитків Kiwi.com. Їх лоукостер тепер називає фальшивими.

Як повідомила агенція «Інтерфакс-Україна» з посиланням на прес-службу Ryanair, такі санкції впроваджуються через те, що поточна процедура випуску посадкових талонів, яку використовує зазначений пошуковик авіаквитків, відбувається без дотримання протоколів безпеки Ryanair.

«Нам стало відомо про ці підробні посадкові талони, коли минулого тижня невелика кількість пасажирів, котрі забронювали свої рейси через Kiwi.com, прибули до виходу на посадку без офіційних посадкових талонів Ryanair. Згідно з нормами ЄС, авіакомпанія зобов'язана безпосередньо інформувати пасажирів про всі правила безпеки, що стосуються їхнього польоту. Kiwi.com обходить цю вимогу, реєструючи пасажирів і замінюючи посадковий талон Ryanair підробленим посадковим талоном, виданим Kiwi.com», – розповіла директорка з маркетингу Ryanair Дара Бреді.

В авіакомпанії зазначили, що клієнти, які хочуть отримати офіційний посадковий талон, можуть зробити це на сайті або в мобільному додатку Ryanair.

«Якщо ви здійснили бронювання через Kiwi.com, ми наполегливо рекомендуємо вам зв'язатися з Kiwi.com, щоб отримати необхідне посилання на бронювання Ryanair і адресу електронної пошти, щоб ви могли пройти реєстрацію відповідно до нашого протоколу безпеки», – йдеться в повідомленні.

Kiwi.com – чеська компанія, заснована у 2012 році під назвою Skypicker. Її профільна діяльність – пошук дешевих авіарейсів. На сьогодні вона має філії у дев'яти країнах. Компанія називає себе «першим віртуальним глобальним суперперевізником». В інформації про компанію сказано, що вона продає щоденно по 40 тис. місць, а у її штаті працює 2500 людей.