Літак вилетів із аеропорту без 10 дітей

У четвер, 12 серпня, літак авіакомпанії Ryanair, що виконував рейс з Києва до Кракова, залишив у аеропорту Борисполя групу із 10 дітей і двох дорослих. Діти із Мелітополя, Бердичева і Києва мали летіти за програмою міжнародного обміну «Театр без кордонів» у Краків, де мали представити Україну до Міжнародного дня молоді.

Інформацію про те, що літак вилетів без дітей і без попередження чи розшуку пасажирів, ZAXID.NET підтвердила мама дитини, яка була у групі, депутатка Запорізької облради Ірина Славова. За її словами, група із 10 дітей та двох супроводжуючих дорослих прибула в аеропорт «Бориспіль» за 2,5 години до рейсу і о 12:40 вже почала реєстрацію – літак мав вилетіти о 14:50. Але реєстрація проходила повільно, адже стійки обслуговували одразу кілька рейсів в європейському напрямку. Частина групи, що першою пройшла митний контроль після реєстрації, пише Ірина Славова у Facebook, побігла до гейту, щоб попередити про затримку.

«Керівник групи бігала шукала допомогу, працівники аеропорту зв’язувалися по рації з кимось і говорили не хвилювалися. Частина групи прибігла за 17 хвилин до виліту, але було все зачинено – літак вже відпустив трап і закрив двері літака (а в цей час керівник продовжував кликати на поміч працівників аеропорту)», – ідеться в дописі.

Діти залишились в аеропорту (фото сайту Телеграф)

У аеропорту «Бориспіль» ZAXID.NET повідомили, що рейси авіакомпанії Ryanair обслуговує не аеропорт, а хендлінгова (обслуговуюча) компанія Aerohandling, та адміністрація аеропорту все ж з’ясовує обставини події. Зв’язатись із хендлінговою компанією наразі не вдалось.

Як розповіла одна із керівниць групи Любов Трібун, наступний рейс у Краків буде лише 14 серпня, тож дітей з аеропорту відвезли в готель, а також замовили квитки на найближчий автобус з Києва до Кракова. За словами Ірини Славової, у п’ятницю, 13 серпня, діти вже в дорозі і під’їжджають до польського кордону.

Ірина Славова у коментарі ZAXID.NET зазначила, що ані аеропорт, ані авіакомпанія Ryanair на зв’язок досі не вийшли і жодним чином не відреагували на ситуацію. За її словами, польська сторона, яка запросила українських дітей і оплачувала їхні витрати на дорогу та проживання, готує позов до суду на компанію Ryanair.

Як інформував ZAXID.NET, 3 серпня в аеропорту польського Ґданська 30 пасажирів не змогли вилетіти рейсом Ryanair до Бургаса у Болгарії, бо пілот літака відмовився пустити їх на борт. Це вже вчетверте цього літа лайнери ірландського лоукостера вилітають із польських аеропортів, залишаючи на летовищі частину пасажирів. В Україні ж такий випадок стався уперше.