Найбільший європейський лоукостер Ryanair оголосив про скасування штрафів за зміну квитка на всі нові бронювання, які будуть зроблені в жовтні і листопаді 2020 року.

Як пише Avianews, якщо пасажир не зможе летіти через заборону влади або ж захоче змінити квиток з інших причин, він це зможе зробити безкоштовно за умови, що новий рейс виконується не пізніше 21 березня 2021 року. Крім того, запит на зміну квитка авіакомпанія повинна отримати не менше ніж за 7 днів до часу вильоту. В іншому разі Ryanair буде використовувати стандартні правила, які передбачають штраф від 35 до 95 євро за кожен переліт.

При цьому тимчасова відмова від штрафів з боку Ryanair не звільняє пасажира від можливої доплати різниці тарифів, якщо новий квиток дорожчий за старий.

Нова політика стосується лише випадків добровільної зміни бронювання. Якщо авіакомпанія змінить розклад чи скасує рейс, пасажир отримує право на повне повернення грошей або безкоштовне перебронювання без оплати різниці тарифів.

Нагадаємо, що лоукостер Ryanair літає також до і з України, в тому числі й зі Львова.