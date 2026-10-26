У 2025 році посадовець заробив понад 1 млн грн

Начальником Головного управління ДСНС в Івано-Франківській області призначили Антона Плахотнього. У понеділок, 26 жовтня, нового керівника представив заступник голови ДСНС України з питань цифрового розвитку Роман Примуш.

«Основні завдання для колективу: готовність до ліквідації наслідків ворожих атак, забезпечення роботи підрозділів в осінньо-зимовий період та злагоджена взаємодія під час реагування на надзвичайні ситуації», – йдеться в повідомленні ДСНС.

Що відомо про Антона Плахотнього

42-річний рятувальник є уродженцем Черкас. Закінчив Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля МНС України. Упродовж 2005–2025 років працював на різних посадах у Головному управлінні ДСНС України в Черкаській області.

У вересні 2025 року Антона Плахотнього перевели на Прикарпаття, де він став заступником начальника ГУ ДСНС. Після звільнення Володимира Чернецького тимчасово виконував його обов’язки.

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За інформацією НАЗК, у 2025 році Плахотній заробив понад 1 млн грн. У власності його родини – три квартири в Черкасах, Mazda 3 і Toyota Camry. На банківських рахунках є посадовця майже 140 тис. грн і 5 тис. доларів, ще 17 тис. доларів він тримає готівкою.